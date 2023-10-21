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ABD'nin İsrail politikası nedeniyle istifa eden üst düzey yetkiliden itiraf gibi açıklama! "Sistem işlemiyor"

21.10.2023 00:23 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin İsrail politikası nedeniyle istifa ettiğini duyuran üst düzey yetkili Josh Paul flaş bir açıklama yaptı. Paul, hiçbir İsrail askeri biriminin insan hakları ihlallerinden suçlu bulunmadığını belirterek, "Sistem işlemiyor. Bazı ABD yasaları özellikle muğlak bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail politikası nedeniyle istifa eden üst düzey yetkiliden itiraf gibi açıklama! "Sistem işlemiyor"

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, kritik açıklamalarda bulundu. ABD Dışişlerindeki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürlüğünden "İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığı" gerekçesiyle istifa eden Paul konu hakkında PBS kanalının "Just Foreign Policy" programına konuştu.

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"YASALAR ÖZELLİKLE MUĞLAK BIRAKILIYOR, SİSTEM İŞLEMİYOR"

Paul, Leahy Yasası çerçevesinde, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını hatırlatarak ABD'nin söz konusu ihlalleri denetleyen "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimindeki süreçleri değerlendirdi.

Yasalar çerçevesinde hareket edilmesinin yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini işaret eden Paul, konuyla ilgili "yürürlükteki bazı ABD yasalarının özellikle muğlak bırakıldığını ve bu nedenle de sistemin işlemediğini" savundu.

Bu kapsamdaki incelemeler sırasında biriminin pek çok insan hakları ihlalini raporladığını aktaran Paul, üst kademelerdeki yetkililerin söz konusu raporları göz ardı ederek imzalamadığını dile getirdi.

"HİÇBİR İSRAİL ASKERİ BİRİMİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN SUÇLU BULUNMADI"

Paul, ilgili birim yetkililerinin imzalı onayı olmadan incelemelerin sonuca bağlanamadığına, insan haklarının ihlal edildiğine hüküm verilmeden de ABD'nin ilgili askeri oluşuma silah alım satımında yaptırım uygulamadığına dikkati çekti.

Güvenlik denetiminin tıkanıklığını açıklayan Paul, bu durum için "Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı. (Güvenlik incelemesine yönelik) Sistem işlemiyor." yorumunda bulundu.

Konuyla ilgili yürürlükteki bazı ABD yasalarının "özellikle muğlak bırakıldığını" vurgulayan Paul, "Kesinlikle yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Asıl soru, bu yeterli mi?" sorusunu yöneltti.

Paul, Denetleme biriminin Leahy Yasası ihlallerini tespit etmesine rağmen uygulamada İsrail ile silah alım satımının sürmesi hususunda "Kesinlikle ticari silah alışverişi politikasına uymuyoruz." ifadesini kullandı.

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JOSH PAUL'UN İSTİFASI

ABD Dışişlerinde "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" biriminde Genel Müdür olarak görev yapan Josh Paul, önceki gün, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurmuştu.

LinkedIn'de yayımladığı istifa gerekçesini içeren mektupta, Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin sınırlarını aştığını belirtmişti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etmişti. (AA)

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İsrail abd

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