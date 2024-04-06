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    4. ABD'nin New York eyaletinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem tüm şehri korkuttu! Ne olduğunu anlayamadılar... Apartmandan birbirlerine çığlık çığlığa bağırdılar

    ABD'nin New York eyaletinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem tüm şehri korkuttu! Ne olduğunu anlayamadılar... Apartmandan birbirlerine çığlık çığlığa bağırdılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 10:22
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    ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun aktardığına göre, New York eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sismik faaliyetlerinde nadiren gerçekleştiği bölgedeki depremin merkez üssü Whitehouse Station olarak belirlendi. Deprem anını kaydedildiği bir sosyal medya gönderisinde halkın şaşkınlık içinde birbirlerine bağırarak ne olduğunu sorduğu görüldü.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde gerçekleşen deprem halkta büyük panik yarattı. Deprem, New York City, New Jersey, Pennsylvania’nın kuzeyi ve Connecticut’ın batısında da hissedildi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem bölge itibariyle sarsıntının neredeyse hiç olmadığı bir lokasyon olduğu için halkı şaşırttı.

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    'Aztecaharlem' kullanıcı adıyla deprem anını kaydederek paylaşan bir kişinin görüntülerinde apartmanlardan çığlık seslerinin yükseldiği görüldü. Bir kişinin "Zemin sallanmaya başladı" dediği duyulurken diğer bir kişinin ise, "Deprem olduğunu sanıyorum" dediği anlar yer aldı.

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    DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

    Sosyal medyadan paylaşılan bir başka görüntüde ise New York merkezli depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalanan bir kullanıcı yer aldı. Görüntülerde kulaklığını çıkartan yayıncının uzun bir süre duruma anlam veremeden etrafına bakındığı görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    deprem sosyal medya New York
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