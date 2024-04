ABD'nin New York eyaletinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem tüm şehri korkuttu! Ne olduğunu anlayamadılar... Apartmandan birbirlerine çığlık çığlığa bağırdılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde gerçekleşen deprem halkta büyük panik yarattı. Deprem, New York City, New Jersey, Pennsylvania’nın kuzeyi ve Connecticut’ın batısında da hissedildi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem bölge itibariyle sarsıntının neredeyse hiç olmadığı bir lokasyon olduğu için halkı şaşırttı.

'Aztecaharlem' kullanıcı adıyla deprem anını kaydederek paylaşan bir kişinin görüntülerinde apartmanlardan çığlık seslerinin yükseldiği görüldü. Bir kişinin "Zemin sallanmaya başladı" dediği duyulurken diğer bir kişinin ise, "Deprem olduğunu sanıyorum" dediği anlar yer aldı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Sosyal medyadan paylaşılan bir başka görüntüde ise New York merkezli depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalanan bir kullanıcı yer aldı. Görüntülerde kulaklığını çıkartan yayıncının uzun bir süre duruma anlam veremeden etrafına bakındığı görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.