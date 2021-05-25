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  4. ABD’nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım

ABD’nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım

25.05.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

ABD’nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım

ABD’nin Ohio eyaletinde halkı koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek amacıyla piyango düzenleniyor. Eyalet valisi Mike DeWine, 2,7 milyon kişinin aşı piyangosuna katıldığını ve Çarşamba günü yerel saatle 19.30'da kazananların açıklanacağını duyurdu. DeWine, kazanan 5 katılımcıya 1'er milyon dolar verileceğini açıkladı. Piyangoya katılım şartları arasında ise aşı olmak ve 18 yaş üzeri olmak yer aldı.

MARYLAND 400 BİN DOLAR ÇEKİLİŞ YAPACAK

ABD’nin birçok eyaletinde daha önce aşı olmaya teşvik için bedava donut ve hediye çekleri dağıtılmıştı. Maryland eyalet valisi Larry Hogan, eyalette 40 gün boyunca çekiliş yapılacağını ve kazananın 400 bin dolar büyük ödüle sahip olacağını açıkladı. Maryland’de kazanan 4 Temmuz’da açıklanacak.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs arasında ‘Aşı Kazı Kazan’ kartlarının aşı olan vatandaşlara 20 dolara dağıtılacağını ve kazanan kişinin 5 milyon dolar ödül kazanacağını açıkladı. Cuomo, "Ne kadar çok New Yorklu aşı olursak, durumumuz o kadar iyi olur ve yeni normale daha hızlı dönebiliriz. Bu yüzden henüz aşı yaptırmamış herkesi en yakın merkeze gitmeye ve aşı yaptırmaya teşvik ediyorum" dedi.

(DHA)

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