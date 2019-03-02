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ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terör örgütleri listesinde PKK'nın yer almayı sürdürmesiyle ilgili açıklama geldi.

ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk tepki!

Dışişleri sözcüsü Aksoy, yaptığı açıklamada "PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
PKK ABD Dışişleri Bakanlığı terör

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