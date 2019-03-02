ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk tepki!

D\u0131\u015fi\u015fleri s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "PKK'ya kar\u015f\u0131 m\u00fccadele kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n vurgulanm\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131 \u00f6nemsiyoruz." dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNER'Sonun Vatan \u015ea\u015fmaz gibi olacak'Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta K\u0131\u015f Festivali ba\u015flad\u0131AK Parti Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Ta\u015fy\u00fcrek: Kartal hak etti\u011fi hizmetlerden mahrum kald\u0131
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