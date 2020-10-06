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ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 19:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'ı elektrikli silah ile etkisiz hale getirip görev silahı ile öldüren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas'ın, yaptığı eylemin ''sakıncalı olduğu'' gerekçesi ile tutuklandığı açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı

Teksas Kamu Güvenliği Departmanına bağlı çalışan Teksas Rangers dedektiflik bürosu tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki polis memuru Lucas'ın pazartesi gecesi, cinayet zanlısı olarak yakalanıp Haunt County Hapishanesine konulduğu ve hapishane kayıtlarında kendisi için 1 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği bildirildi.

TEHLİKE OLUŞTURMADIĞI HALDE VURULDU

Teksas Rangers'ın açıklamasına göre, cumartesi gecesi bir alışveriş mağazasında çıkan tartışmanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'ı gözaltına almak istedi.

Mağazadan ellerini havaya kaldırmış şekilde çıkan 31 yaşındaki Price, polisten uzaklaşmak istedi. Price'ı önce şok silahı ile etkisiz hale getiren polis memuru, tehlikesiz durumda olmasına rağmen görev silahı ile vurarak öldürdü.

İnsan hakları avukatı Lee Merritt Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, polis memuru Lucas'ın, çevrenin baskısı sonucu, ''olaydan ancak birkaç gün sonra'' tutuklanmasını eleştirdi. (AA)

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