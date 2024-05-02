Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Babamız, hatta dedemiz yaşında insanla atışmayı uygun bulmuyoruz

MHP-YRP gerginliğinde son perde! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden yüklendiği YRP lideri Erbakan'dan karşılık geldi. Fatih Erbakan, Devlet Bahçeli için, "Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz." dedi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP lideri grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı eleştirmişti.

“Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıtı satıldığını iddia ederek Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır" diyen Bahçeli devamında şunları söylemişti:

“Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttfakını zaafa uğratmak dışında gayeleri yok."

ERBAKAN'DAN YANIT: DEDEMİZ YAŞINDA

KRT canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Bahçeli için “dedemiz yaşında” ifadesini kullandı. Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde” ifadelerini kullandı.





