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ABD’nin Wisconsin eyaletinde Blake protestoları sırasında olağanüstü hal ilanı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 23:52 | Son Güncelleme

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından sırtından vurularak ağır yaralanan siyahi Jacob Blake’in ardından başlayan protestolarda tansiyonun artması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde Blake protestoları sırasında olağanüstü hal ilanı

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz Pazar günü 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’in polis tarafından sırtından vurularak ağır yaralanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Wisconsin Valisi Tony Evers, eyalet genelinde şiddetini arttıran protestolarda göstericilerin bazı iş yerlerini hedef alması sonucu olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Vali Evers yaptığı açıklamada, "Bu protestoların neden başladığını unutamayız ve bu yıl, son iki gecedir gördüğümüz şey, eyaletimizde ve ülkemizde siyah olmanın acısı, kederi ve yorgunluğu. Ama dün söylediğim ve bugün tekrarlayacağım gibi herkes temel haklarını ister. Herkes bu haklarını barışçıl ve güvenli bir şekilde kullanabilmelidir. Sistemik ırkçılık ve adaletsizlik döngüsünün devam etmesine izin veremeyiz. Bu hasar ve yıkım yolunda ilerlemeye de devam edemeyiz" diyerek eyalet genelindeki şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

ULUSAL MUHAFIZLARIN SAYISI ARTTIRILACAK

"Kamu mallarına verilen zararı değerlendiriyoruz" diyen Vali Evers, "Bireylerin haklarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri, devlet binalarını, altyapıyı koruyabilmeleri ve ekiplere destek sağlayabilmeleri için Wisconsin Ulusal Muhafızlarının bölgedeki varlığını artıracağız" ifadelerini kullandı.

BARIŞÇIL PROTESTO ÇAĞRISI

Vali Evers protestocuları tansiyonu düşürmeye davet ederek, "Bu gece ve önümüzdeki günlerde eğer protesto gerçekleştireceksiniz lütfen bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın. Lütfen birkaç kişinin eylemlerinin bizi adalet ve eşitlik talep etmek için birlikte yapmamız gereken işten uzaklaştırmasına izin vermeyin" dedi.

Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyahi Jacob Blake’in ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 7 el ateş ederken, olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına gelmişti. O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler de büyük panik yaşamıştı. Görgü tanıkları, Blake’in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etmişti. Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü. (İHA)

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