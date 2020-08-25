ABD’nin Wisconsin eyaletinde Blake protestoları sırasında olağanüstü hal ilanı

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz Pazar günü 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’in polis tarafından sırtından vurularak ağır yaralanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Wisconsin Valisi Tony Evers, eyalet genelinde şiddetini arttıran protestolarda göstericilerin bazı iş yerlerini hedef alması sonucu olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Vali Evers yaptığı açıklamada, "Bu protestoların neden başladığını unutamayız ve bu yıl, son iki gecedir gördüğümüz şey, eyaletimizde ve ülkemizde siyah olmanın acısı, kederi ve yorgunluğu. Ama dün söylediğim ve bugün tekrarlayacağım gibi herkes temel haklarını ister. Herkes bu haklarını barışçıl ve güvenli bir şekilde kullanabilmelidir. Sistemik ırkçılık ve adaletsizlik döngüsünün devam etmesine izin veremeyiz. Bu hasar ve yıkım yolunda ilerlemeye de devam edemeyiz" diyerek eyalet genelindeki şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

ULUSAL MUHAFIZLARIN SAYISI ARTTIRILACAK

"Kamu mallarına verilen zararı değerlendiriyoruz" diyen Vali Evers, "Bireylerin haklarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri, devlet binalarını, altyapıyı koruyabilmeleri ve ekiplere destek sağlayabilmeleri için Wisconsin Ulusal Muhafızlarının bölgedeki varlığını artıracağız" ifadelerini kullandı.