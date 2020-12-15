HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

15.12.2020 21:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine 'çözüm yollarını arama' çağrısında bulunuyorum." dedi.

Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı hakkındaki soruyu yanıtladı.

"NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olduğumuz için üzüntü duyuyorum" diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

"ÇÖZÜM YOLLARI ARAMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Stoltenberg, şöyle devam etti: "Bu milli bir karardır. Ancak S-400 sistemi, NATO sistemleriyle uyumlu değildir. Bunlar NATO'nun hava ve füze savunma sistemiyle entegre edilemez. Buna yönelik endişemi ifade etmiştim. Aynı zamanda Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum.

Daha önce Patriot ve SAMP-T gibi NATO sistemlerinin teslimatına yönelik görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bu sistemler, hem Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirebilir hem de NATO ile uyumludur. Şu anda önemli olan Türkiye ve ittifak için zor olan bu duruma nasıl bir olumlu çözüm bulabileceğimize bakmaktır."

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştüSon dakika! Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almış, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.

Türkiye ise ABD'nin kararını kınamış, Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi ön yargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla ABD'nin konuyu, iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." açıklamasını yapmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosuHindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

BBC, Çin’in yüz binlerce azınlığın zorlu işlerde çalışmaya zorladığını doğruladı

'Çin'de yüz binlerce azınlık zorlu işlere zorlanıyor'

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

2020’den akıllara durgunluk veren 25 fotoğraf

2020’den akıllara durgunluk veren 25 fotoğraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.