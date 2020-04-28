ABD'nin yaptırım planına karşı İran'dan flaş hamle

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarını "insanlık dışı" olarak niteleyen Ruhani, "ABD ne yazık ki İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlarını şiddetlendirdi. Uluslararası hukuku ayaklar altına almasının yanı sıra küresel sağlık kurallarını da ihlal ederek, İran'ın ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerinin teminini engelliyor." diye konuştu.

Ruhani, "BM'de ve uluslararası toplumda, ABD'nin tek taraflı politikalarına ve İran'a yönelik uyguladığı yasa dışı yaptırımlarına karşı her zamankinden daha fazla karşı çıkmanızı bekliyoruz." dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da "ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yasa dışı ve adaletsiz girişimlerin farkındayız. Biz, bu konuda İran'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada yüzbinlerce ölüme yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelenin zaruretine vurgu yapan Ramaphosa, "Şu anda ortak düşmana karşı birlikte mücadele etme zamanı. Ülkelere yaptırım uygulayarak ve baskıyı artırarak sorunlara neden olmak için uygun bir vakit değil." değerlendirmesinde bulundu.