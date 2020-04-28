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ABD'nin yaptırım planına karşı İran'dan flaş hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

İran, kendisine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirmeye ilişkin plan hazırladığı belirtilen ABD yönetimine karşı Rusya ve BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi Güney Afrika'dan destek istedi.

ABD'nin yaptırım planına karşı İran'dan flaş hamle

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarını "insanlık dışı" olarak niteleyen Ruhani, "ABD ne yazık ki İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlarını şiddetlendirdi. Uluslararası hukuku ayaklar altına almasının yanı sıra küresel sağlık kurallarını da ihlal ederek, İran'ın ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerinin teminini engelliyor." diye konuştu.

Ruhani, "BM'de ve uluslararası toplumda, ABD'nin tek taraflı politikalarına ve İran'a yönelik uyguladığı yasa dışı yaptırımlarına karşı her zamankinden daha fazla karşı çıkmanızı bekliyoruz." dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da "ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yasa dışı ve adaletsiz girişimlerin farkındayız. Biz, bu konuda İran'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada yüzbinlerce ölüme yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelenin zaruretine vurgu yapan Ramaphosa, "Şu anda ortak düşmana karşı birlikte mücadele etme zamanı. Ülkelere yaptırım uygulayarak ve baskıyı artırarak sorunlara neden olmak için uygun bir vakit değil." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif-Lavrov görüşmesi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakan Muhammed Cevad Zarif'in de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda ABD'nin İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını geri getirme planını görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, iki bakanın da ABD'nin planını reddettiği belirtildi.

ABD'nin yaptırım hazırlığı

New York Times gazetesi, 26 Nisan tarihli haberinde, ABD yönetiminin, İran'a yönelik BM'nin uyguladığı ve ekimde sona erecek silah ambargosunu uzatmak ve bu ülkeye BM yaptırımlarının uygulanmasına yol açacak yaptırımlar için BMGK üyelerine baskıya hazırlandığını yazmıştı.

ABD, BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmişti.

BMGK, İran'a silah ihracatını 2007'de yasaklamış, 2010'da da ambargonun kapsamını genişletmişti. İran, 2015'te nükleer anlaşmanın imzalanmasıyla silah ambargosunun kaldırılmasını talep etmişti. Rusya ve Çin bu talebe destek verirken, ABD ambargonun sürdürülmesi için baskı uygulamıştı. ABD'nin baskıları sonucunda ambargonun 5 yıl daha uzatılmasına karar verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'ne ekimde süresi dolacak silah ambargosunun kaldırılmaması çağrısı yapmıştı.

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İRAN ABD yaptırım BMGK BM

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