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ABD'nin yaptırım tehditlerine İran'dan cevap! Açık açık meydan okudu!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 02:49 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin yaptırım tehditlerine cevap verdi. Zarif, "Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğine inanıyor ama çözmüyor." dedi.

ABD'nin yaptırım tehditlerine İran'dan cevap! Açık açık meydan okudu!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Yaptırımların psikolojik etkisi olduğuna inandığını belirten Zarif, bu etkiyi daha önce hissetmeye başladıklarını ancak 4 Kasım'da devreye girecek ABD yaptırımlarının çok büyük etkisi olmayacağını düşündüğünü söyledi.

"POLİTİKALARIMIZI DEĞİŞTİRMEYECEK"

Zarif, "Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğini düşünüyor ama çözmüyor." diye konuştu.

Yaptırımların halka zarar verdiğine dikkati çeken Zarif, hükümet olarak yaptırımların halk üzerindeki etkisini en aza indirgeme yükümlüğünü taşıdıklarını ifade etti.

"DAHA İYİSİ MÜMKÜN DEĞİL"

Zarif, İran'ın çıkarlarına hizmet ettiği sürece nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğinin de altını çizerek, "Başkan Trump'ı bunun mümkün olan en iyi anlaşma olduğuna temin ediyorum. Daha iyisi mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran'ın nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD yaptırım

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