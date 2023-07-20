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ABD'nin yatırım ve çip kısıtlamalarına 'misilleme' uyarısı: Çin gereken yanıtı verecektir

20.07.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ve ABD arasındaki çip gerilimi sürüyor. Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin ülkesinin özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulunarak "Çin gereken yanıtı verecektir." dedi.

ABD'nin yatırım ve çip kısıtlamalarına 'misilleme' uyarısı: Çin gereken yanıtı verecektir

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin'e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

"ÇİN GEREKEN YANITI VERECEKTİR"

ABD'nin, çipler dahil olmak üzere Çin'e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin'in de sessiz kalamayacağını belirten Şie, "Çin, kılını kıpırdatmadan öylece duramaz. Provokasyon yapmayacağız ama yapılan provokasyonlardan da korkmayacağız. Yani Çin gereken yanıtı verecektir." uyarısında bulundu.

"TİCARET YA DA TEKNOLOJİ SAVAŞI İSTEMİYORUZ"

Çin'in ABD'nin adımlarına "kısasa kısas" ilkesiyle yaklaşmadığını vurgulayan Şie, "Biz bir ticaret ya da teknoloji savaşı istemiyoruz. Biz demir perdeye ve silikon perdeye veda etmek istiyoruz." ifadesini kulandı.

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Şie, Çin'in bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın nerede olduğuna ilişkin soruya "Düşündüğünüz için teşekkürler." yanıtını vermekle yetindi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Amerikan basınındaki haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.

Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtlamıştı. (AA)

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Çin çip krizi abd

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