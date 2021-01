ABD’nin yeni First Lady’si Jill Biden’a dair merak edilenler

ABD başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden’ın Ocak 2021’de görevi devralması töreni sonrası yeni First Lady, Jill Biden olacak. 69 yaşındaki Jill Biden, Amerika’nın ‘doktor’ unvanlı ilk First Lady’si olarak şimdiden 231 yıllık başkanlık tarihindeki yerini aldı. Lisans eğitiminin ardından lisansüstü ve doktora yapmış bir üniversite öğretim görevlisi olan yeni başkan eşini ilk yapan bir başka özelliği daha var. Jill Biden, ki adının önünde doktor unvanı da yazılınca tam adıyla Dr. Jill Biden demek gerekiyor; Beyaz Saray dışında çalışmayı sürdürecek ilk başkan eşi olacak. Yeni First Lady, Northern Virginia Kamu Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği yapıyor. Beyaz Saray’a yerleştikten sonraki çalışma planları; ücretsiz kamu üniversitesi eğitimi, asker aileleri, kanser araştırmalarını geliştirme ve eğitim alanlarını kapsıyor.

"ÖĞRETMEK BENİM TUTKUM"

Seçimlerden önce Vogue dergisine verdiği röportajda Jill Biden, “Çalışmayı seviyorum. Sizin pek çok okuyucunuz gibi ben de çalışan bir kadınım. Öğretmek benim tutkum. Yapmayı sevdiğim şey. Kariyerim ve hayatımın gerçek bir odak noktası. Dolayısıyla başa çıkabileceğimi ve başkan eşlerinin yapmak istediği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum” diye konuştu. Yeni First Lady, her fırsatta kararlı olduğunu ve zor göreve hazır olduğunu belirtti.