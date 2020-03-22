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ABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:33 | Son Güncelleme

ABD ordusu, New York’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyor

Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD eyaletleri içinde koronavirüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 114'E YÜKSELDİ

New York’ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York’ta koronavirüs vakası toplam 15 bin 168’e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

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