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ABD ordusun ikinci adamından tehditvari açıklama: Daha kalabalık geliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 20:42 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD donanmasına, taciz etmeleri halinde İran'ın gambotlarını vurma talimatına da değinerek, "İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. ‘Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin’, demektir bu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusun ikinci adamından tehditvari açıklama: Daha kalabalık geliriz

ABD Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hyten, İran’ın uydu fırlatmasının Tahran'ın "kötü niyetli faaliyetlerinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Hyten, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." diye konuştu.

İran’ın bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirten Hyten, "Elinizde bu kadar uzun mesafe kateden bir füze varsa, bu sizin komşularınıza ve müttefiklerimize tehdit teşkil ettiğinizi gösteriyor. Bunun asla ABD’yi doğrudan tehdit etmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

HYTEN TRUMP'IN İRAN TEHDİDİNDEN MEMNUN

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD donanmasına, taciz etmeleri halinde İran'ın gambotlarını vurma talimatına da değinen Hyten, "Başkanın bir hasmı uyarmasından memnunum. Biz ordu olarak ve Amerikan halkı bunun ne demek olduğunu biliyoruz. İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. ‘Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin’, demektir bu." değerlendirmesinde bulundu.

Donanmanın elinde yasal olarak kendini savunma hakkına dayanan güç kullanma yetkisinin bulunduğunu dile getiren Orgeneral Hyten, İran’ın Trump’ın belirttiği çizgiyi geçmesi halinde Amerikan donanmasının karşılık vereceğini vurguladı.

"KİM JONG-UN HALEN KUZEY KORE ORDUSUNUN BAŞINDA"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin bir soruya Hyten, "Kim Jong-un’un halen Kore nükleer kuvvetlerinin ve askeri gücünün başında olduğunu düşünüyorum. Bundan şüphe etmem için elimde bir sebep yok." yanıtını verdi. (AA)

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ABD Hyten İRAN Kuzey Kore

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