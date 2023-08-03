ABD ordusunda casusluk skandalı! "Hassas bilgiler Çin'in eline geçti"

ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Biriminden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Olsen iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nin eline geçti" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT YOK"

FBI’ın San Diego Saha Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi'nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD'ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı. (İHA)

