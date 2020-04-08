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  4. ABD polisinden skandal siren! Evde kal çağrısı yaparken korkuttular

ABD polisinden skandal siren! Evde kal çağrısı yaparken korkuttular

İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisana eyaletindeki Crowley şehrinde polis, skandal bir olaya imza attı. Crowley polisi, ünlü korku filmi serisi The Purge'un (Arınma Gecesi) tüm suçları yasallaştıran korkunç sireni ile insanlara evde kalın çağrısında bulundu. Olay büyük tepki topladı.

ABD polisinden skandal siren! Evde kal çağrısı yaparken korkuttular

The Purge (Arınma Gecesi) serisini izleyenler bilir. Seride tüm suçlar bir gece yasal hale getiriliyordu. Gerçekler ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu distopik ortamda hiçbir kolluk kuvveti suçlulara engel olmuyordu. Fakat seride tüm bu kaosu bir şey tetikliyordu; o da polislerin çaldığı siren. Koronavirüs yüzünden insanların evde kaldığı bu günlerde ise o siren çok yanlış bir yerde yanlış bir şekilde kullanıldı. Louisana'da...

the purge

POLİS THE PURGE SİRENİ İLE SOKAĞA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisana eyaletinin Crowley şehrinde saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağı bildirmek için sokaklarda siren çalmaya başlayan Crowley polisi, The Purge'ın korkunç sireninin kullanarak insanlara evlerinde kalmaları gerektiğini duyurdu. Filmde insanları suç işlemek için dışarıya çağıran bu siren, bu kez insanları evde tutmak için kullanıldı. Ancak bu durum hiç hoş olmadı. Zira, The Purge izleyicileri, durumdan oldukça korktular.

THE PURGE'E AİT OLDUĞUNU BİLMİYORDUK DEDİLER

Gelen tepkiler üzerine Crowley emniyet müdürü Jimmy Broussard, şehrin sakinlerinden özür diledi. Sirenin The Purge filmlerine ait olduğunu bilmediklerini söyleyen Broussard, bir daha siren çalmayı düşünmediklerini de paylaştı. Arcadia Parish kasabasının şerifi K.P Gibson da Broussard'ın açıklamasını doğruladı ve gelecekte yasak için siren kullanmayacaklarını duyurdu.

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