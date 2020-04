ABD polisinden skandal siren! Evde kal çağrısı yaparken korkuttular

The Purge (Arınma Gecesi) serisini izleyenler bilir. Seride tüm suçlar bir gece yasal hale getiriliyordu. Gerçekler ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu distopik ortamda hiçbir kolluk kuvveti suçlulara engel olmuyordu. Fakat seride tüm bu kaosu bir şey tetikliyordu; o da polislerin çaldığı siren. Koronavirüs yüzünden insanların evde kaldığı bu günlerde ise o siren çok yanlış bir yerde yanlış bir şekilde kullanıldı. Louisana'da...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisana eyaletinin Crowley şehrinde saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağı bildirmek için sokaklarda siren çalmaya başlayan Crowley polisi, The Purge'ın korkunç sireninin kullanarak insanlara evlerinde kalmaları gerektiğini duyurdu. Filmde insanları suç işlemek için dışarıya çağıran bu siren, bu kez insanları evde tutmak için kullanıldı. Ancak bu durum hiç hoş olmadı. Zira, The Purge izleyicileri, durumdan oldukça korktular.

To complete the dystopian picture, this ambulance coming down 14th St in DC has got an air raid siren on. pic.twitter.com/zkRvxoiPPh