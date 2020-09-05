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ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

ABD’de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake, hakkındaki cinsel suçlama duruşmasına hastane yatağından katıldı.ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulan ve ağır yaralan siyahi Jacob Blake’in tedavisi hastanede devam ediyor.

ABD’de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake, hakkındaki cinsel suçlama duruşmasına hastane yatağından katıldı.
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulan ve ağır yaralan siyahi Jacob Blake’in tedavisi hastanede devam ediyor. Yaşanan olayın ardından felç kalan Blake, ilk kez görüntülendi. Blake, hakkındaki cinsel tacizle suçlandığı davanın duruşması için hakim karşısına çıktı. Blake, hastaneden yapılan canlı bağlantı ile duruşmaya yatağından katıldı. Mavi gömlek giyen ve sarı kravat takan Blake, hakkındaki iddiaları reddetti.
Blake’in 3 Mayıs’ta bir kadının evine zorla girerek kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Kadın, Blake’in kendine son 8 yıl içerisinde birkaç kez fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.
Blake’in vurulmasının ardından Kenosha’da binlerce kişi günlerce sokaklara akın ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönmüştü.

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