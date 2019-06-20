"ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi başarısızlığa mahkum"

KUDÜS (AA) - Rus siyasi analist ve köşe yazarı Vladimir Frolov, gelecek hafta Batı Kudüs'te ABD, Rus ve İsrailli ulusal güvenlik danışmanlarının yapacağı üçlü zirvenin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

The Moscow Times gazetesinde yer alan makalesinde Frolov, 24-26 Haziran'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın katılacağı Batı Kudüs'teki zirveden herhangi bir sonuç alınabileceğine inanmadığını belirtti.

"Rusya-ABD-İsrail görüşmesi başarısızlığa mahkum" başlıklı makalesinde Frolov, üçlü zirvenin İsrail'in girişimleriyle düzenlediğini ve söz konusu zirvede Suriye'deki durum ile İran'ın bölgedeki rolünün masaya yatırılacağını aktardı.

Frolov, ABD ve İsrail'in zirvede İran karşıtı bir gündem oluşturmaya çalışacağını ancak Rusya'nın buna karşı olduğunu kaydetti.

ABD ile İsrail'in Suriye'deki Beşşar Esed rejimini tanıma ve Washington'un rejime yönelik yaptırımları kaldırma karşılığında Rusya'nın İran güçlerinin Suriye'den uzaklaştırmasını kabul edeceği yönünde bazı spekülasyonlar bulunduğunu belirten Frolov, şunları yazdı: