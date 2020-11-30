HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

30.11.2020 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, CBS kanalında katıldığı bir programda, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini kaydetti.

"FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor." değerlendirmesini yapan Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle Amerikan halkının kullanımına sunulacağını ifade etti.

Azar, söz konusu aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimleri tarafından belirleneceğini sözlerine ekledi.

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

TRUMP'TAN FDA'YA 'MODERNA' ÇAĞRISI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bugün FDA'ya, Kovid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli." ifadesini kullandı ve "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdikleri aşı operasyonunun çok başarılı olduğunu savundu.

Halen dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülke konumunda bulunan ABD'de salgının 2. dalgası yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bine, virüs bulaşan kişi sayısı ise 14 milyona yaklaştı.

Pfizer'ın geçen haftaki başvurusunun ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, bugünkü açıklamasında, Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadıMerkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'casusluk' suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'casusluk' suçlaması

İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi

İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı, Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

Atmosfere girince ateş topuna dönüştü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.