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ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, Çin’i kızdıracak açıklamayı yaptı.

Açıklamaya göre; ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Gaven ve Johnson mercan kayalıklarına yönelik gerçekleştirilen hamleyi “gemicilik özgürlüğü operasyonu” olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ticaret savaşına girdiği bu dönemde, gerginliğe askeri boyutun eklenmesi tedirginlik yaratıyor.

Güney Çin Denizi gerginliği

ABD ile Çin son dönemde Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle gerginlik yaşıyor. Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde egemenlik iddia ederken, denizin bazı bölgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ise buna itiraz ediyor. Son yıllarda Pekin yönetimi, bu stratejik bölgede askeri üsler de içerecek insan yapımı adaların inşası ile bölgedeki kontrolünü büyük oranda artırdı.

Çin Mayıs ayında ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti. ABD’nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Pekin’e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD’yi uyarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin denizi Savaş Gemisi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu terump kendi başını yiyecek inşallah
Çin'in bu bölgedeki bok yemelerine karşı koyacak tek güç ABD, eleştirileri görür gibiyim şimdiden, ABD herşeye karışıyor diye. Dünya ticaretinin %30'unun aktığı, tüm dünya balıkçılığının %10'unun olduğu, aşağı yukarı 11 milyar varil petrol olduğu düşünülen Güney Çin denizine çökmeye çalışıyor. Vietnam, Brunei, Malezya, Filipinlerin kıyısı ve BM düzenlemelerine göre bölgede Çin'den fazla hakkı var. Açıp haritaya bakın bir.
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