ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing şirketine yönelik taraflı davranıp davranmadığını soruşturacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başmüfettişlik Dairesi Sözcüsü Dwrena Allen, "Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi son zamanlarda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kurallarını ihlal ederek (Boeing'in) rakiplerini yerdiği iddialarına yönelik şikayetleri soruşturma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Shanahan'ın geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde bu yönde bir soruşturmaya açık olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Allen, "Bu soruşturmayı başlattığımızı kendisine ilettik." dedi.

Geçen haftalarda Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı bir izleme örgütü ocak ayında medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.