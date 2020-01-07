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  4. ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran’la başlayan her savaşı bitirmeye hazır"

ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran’la başlayan her savaşı bitirmeye hazır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, İran’la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran ile gerginliği azaltmak istediğini ancak başlatılabilecek her savaşı da bitirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran’la başlayan her savaşı bitirmeye hazır"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, İran’la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran ile gerginliği azaltmak istediğini ancak başlatılabilecek her savaşı da bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Esper, "İran’la bir savaş başlatmak istemiyoruz, ancak birini bitirmeye hazırız. Görmek istediğimiz, gerginliğin azaltılması" ifadelerini kullandı.
Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hamlelerine de değinerek, "Bize sadece yasal emirler vereceğinden eminiz. Silahlı çatışma hukukunu ihlal etmiyoruz" dedi.

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