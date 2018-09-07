HABER

ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

KABİL (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Mattis ve beraberindeki heyeti Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Gani, yaptığı konuşmada, ABD'ye, Afganistan'a sağladığı yardımlar ve özellikle terörle mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür etti.

Gani, halkın ülkede barış ve istikrarın sağlanması isteğine ABD'nin destek verdiğini, Afgan güvenlik güçlerine sağladığı desteğin de önemli olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Afganistan'da huzurun sağlanması için Afgan ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda Afganistan'a yardımlarını sürdüreceğini dile getiren Mattis, hükümetin barış projesini de desteklediklerini vurguladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğizİçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Kabil

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.