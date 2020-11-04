ABD seçimleri: Sonucu etkileyecek kritik eyaletlerde son durum ne?

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken, Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasındaki fark çok az. Sonucu tahmin etmek hâlâ güç. Yarışın kaderini belirleyecek eyaletler Michigan ve Pennsylvania olacak gibi gözüküyor. Peki kritik eyaletlerde son durum ne? ABD'de başkanı seçici kurul belirliyor. 538 üyeli Seçici Kurul, her eyaletten nüfusu oranında belirlenen sayıda delege gönderilmesiyle belirleniyor. Seçici Kurul'da 270 üye sayısına ulaşan aday, başkanlığını ilan ediyor. Şu ana kadar sekiz eyalette oy sayımı devam ediyor. Sonucun belli olduğu eyaletlere göre Joe Biden'ı seçecek Demokratların 224, Başkan Trump'ı seçecek Cumhuriyetçilerin 213 delegesi var. Şu an için, sonucun belli olduğu eyaletlere bakıldığında yarışı önde götüren Biden'ın başkanlığını ilan etmesi için 46 delegeye daha ihtiyacı var. Ancak bazı kritik eyaletlerde oy sayımına ara verildi. Çünkü buralarda, koronavirüs önlemleri çerçevesinde çok sayıda seçmen posta yoluyla oy kullanmayı tercih etti. Postayla oy kullanan seçmenlerin çoğunluğu Demokrat Parti'den yana oy kullanırken sandığa giden seçmenlerin çoğunlukla tercihini Cumhuriyetçilerin adayı Trump'tan yana kullandığı görülüyor.

Biden'ın önde olduğu eyaletler Nevada Oyların yüzde 86'sının sayıldığı Nevada'da Joe Biden küçük bir farkla önde. Eyalet Seçici Kurul'a altı delege gönderiyor. Posta yoluyla oy kullanmayı tercih eden Nevadalı seçmenler, oyunu en geç 3 Kasım'da göndermiş olmalı. Oy pusulasının da en geç 10 Kasım'da ulaşmış olması gerekiyor. Eyalette sayıma ara verildi çünkü postayla gönderilen oylar bekleniyor. Perşembe günü sayıma yeniden başlanacak ancak kesin sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Arizona Bu seçimin kritik eyaletlerinden biri de Arizona'ydı. Oyların yüzde 82'sinin sayıldığı eyalette Biden, rakibinden beş puan önde görünüyor. Arizona, Seçici Kurul'a 11 delege gönderiyor. Eyalette postayla gönderilen oyların en geç 3 Kasım'a kadar yerine ulaşması şartı aranıyordu. Bu sebeple oy sayımının yerel saatle çarşamba gecesi tamamlanması bekleniyor. Genellikle Cumhuriyetçi Parti adaylarının kazandığı bu eyaleti Trump, 2016'da ancak yüzde dört oy farkla alabilmişti. Bu yıl için yapılan kamuoyu yoklamaları ise ibrenin Biden'ı işaret ettiğini gösteriyordu.

Arizona'da Latin Amerika kökenli nüfus ve şehirli orta-üst sınıf giderek büyüyor. Her iki seçmen grubu da ağırlıklı olarak Demokratları tercih ediyor. Burası ayrıca koronavirüs salgınının da en kötü etkilediği eyaletler arasında yer alıyor. Seçmenlerin önemli bir kısmı Trump'ın krizi kötü yönettiğini düşünüyor. Wisconsin Seçici Kurul'a 10 delege gönderen Wisconsin'de oyların yüzde 97'si sayıldı. Biden, bir puandan az farkla yarışı burada önde götürüyor. Bu eyalette de postayla kullanılan oyların seçim günü olan 3 Kasım'a kadar ulaşmış olması gerekiyordu. Bu sebeple oy sayımının saatler içinde bitmesi bekleniyor. Eğer bu üç eyalette Biden mevcut durumda olduğu gibi devam eder ve kazanırsa, 27 delege daha kazanmış oluyor. Böylece başkanlık için 19 delegeye ihtiyacı kalıyor. Ancak henüz bu konudaki tahminler için erken. Michigan Seçim sonucu etkilemesi en olası eyalet; 16 delegeli Michigan. Oyların yüzde 89'unun sayıldığı eyalette seçimi küçük bir farkla Biden önde götürüyor. Çarşamba sabahı Trump'ın iki puan önde olduğu eyalette fark gittikçe kapandı ve yüzde 0,1 farkla Biden öne geçti.

Sayılmayan oylar sadece postayla kullanılanlar. Eyalette şu ana kadar postayla kullanılan oylarda büyük farkla Biden önde görülüyor. Oy pusulalarının sayılması için en geç 3 Kasım'da ulaşmış olması şart koşulan eyalette, beklenen oy olmadığı için kesin sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor. 2016'da Trump bu eyaleti sadece yüzde 0,3 farkla kazanmıştı. Geleneksel olarak Demokrat Parti'ye oy veren, işçi sınıfının güçlü olduğu bu eyalet, imalat sektörünü canlandıracak ticaret politikaları uygulama sözü veren Trump'ı seçerek 28 yıllık bir geleneği de bozmuş oldu. Babası otomobil satıcısı olan Joe Biden, eyalette otomotiv sektörünün kalbi Detroit ile derin gönül bağına sahip. Biden, başkan yardımcılığı döneminde de bu eyaleti sık sık ziyaret etti. Hatta eyaletin sevilen valisi Gretchen Whitmer da bir dönem Biden'ın başkan yardımcılığı için değerlendirilen isimler arasında yer alıyordu. Trump'ın önde olduğu eyaletler Sonuçların açıklandığı eyaletlere bakıldığında delegelerin 213'ünü kazanan Başkan Trump'ın, koltuğunu korumak için 57 delegeye daha ihtiyacı var.

Alaska Sandıkların en son kapandığı eyaletlerden olan Alaska'da henüz oyların küçük bir kısmı sayılsa da, on yıllardır Cumhuriyetçi adayları destekleyen eyalette Trump büyük bir farkla önde gözüküyor. Trump'ın bu eyaletten üç delegeyi almasına kesin gözüyle bakılıyor. Georgia 1960 yılından bu yana iki seçim dışında yapılan tüm seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını destekleyen eyalet, Seçici Kurul'a 16 delege gönderiyor. Demokrat Parti adayı Biden, ırkçılık karşıtı eylemlerin yapıldığı ve Trump'ın bu yöndeki politikalarına tepki gösteren bu eyaleti kazanma konusunda umutluydu. Ancak oyların yüzde 92'sinin sayıldığı Georgia'da Başkan Trump, yarışı 3 puan farkla önde götürüyor. Postayla kullanılan ve en geç 3 Kasım'da ulaşan oyların kabul edildiği eyalette, büyük bir su borusu patlaması yaşandığı için sayımın birkaç güne sarkması ihtimali var. Sayılmayan oyların tümü postayla kullanılan oylar. Her ne kadar bu oylar çoğunlukla Demokratları destekleyen bölgelerden geliyor olsa da, Biden'la Trump arasındaki üç puanlık fark sonucu değiştirecek oranda değişecek gibi görünmüyor.