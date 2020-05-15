HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 00:18 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio'nun girişimleriyle Senato'ya sunulan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosunda kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarıyı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti.

RUBIO'DAN İLK YORUM

Senato'da da bazı değişikliklere uğrayarak bugün kabul edilen tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylanıp, onaylanarak ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Öte yandan tasarının onaylanmasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rubio, "Az önce Çin Komünist Partisi'nin kaba muamelelerinden dolayı sorumlu tutulmasını öngören Uygun İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nı Senatodan geçirdik. Tasarı, umarım yarın da Temsilciler Meclisinden geçen ve Başkan Trump'ın imzasını alır." ifadesini kullandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
'ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya''ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya'
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Suriye’de mülteci kampında yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

Mülteci kampında yangın! Ölü ve yaralılar var

Korkutan uyarı: ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak

'ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya'

Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi

'Siyah ışık' deneyi! Virüs 30 dakikada herkese bulaştı

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 27 bin 425'e yükseldi

Fransa'da bir günde 351 can kaybı!

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İtalya'da koronavirüsten 262 can kaybı daha

İtalya'da koronavirüsten 262 can kaybı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.