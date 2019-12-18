HABER

ABD Senatosundan Suriye rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası", Suriye rejimine ve destekçileri Rusya ve İran bağlantılı üstlenici şirketlere mali ve ekonomik destek sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar getirilmesini öngörüyor

ABD'de Senato dün kabul ettiği savunma bütçesiyle birlikte Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine destek sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kongre kayıtlarına göre, Senato, daha önce Temsilciler Meclisinden geçen "Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası"na onay verdi.

Tasarı, Suriye'deki çatışmalarla ilişkili kişi ve kuruluşlara ilave yaptırım ve mali kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

- Suriye Merkez Bankası ile ilişkiler yaptırıma tabi olabilir

Tasarıda, ABD Hazine Bakanlığının Suriye Merkez Bankasının kara para aklama konsundaki rolünü değerlendirmesi istenirken, buna ilişkin endişelerin bulunması halinde, yerel finans kuruluşlarından bankayla alışverişleri hakkında daha detaylı bilgi talep edilebileceği belirtildi.

- Suriye rejimi ve destekçilerine mali ve ekonomik destek sağlayanlara yaptırım

Tasarıya göre, Suriye hükümetine veya Suriye, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan veya onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Ayrıca, Suriye rejiminin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmak, Suriye hükümetiyle bağlantılı askeri güçlerin uçak, uçak yedek parçası ve diğer bağlantılı ihtiyaçlarını temin etmek ve Suriye hükümetine inşaat ile mühendislik hizmetleri sağlamak üzere bilerek ürün, hizmet, teknoloji veya bilgi sağlayan kişi ve kuruluşlar da yaptırımlara tabi olacak.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'ye girişlerine yasak getirilmesi, menkul ve gayrimenkul varlık transferlerinin engellenmesi öngörülüyor.

Tasarıda, insani yardım veya demokratik kurumlara destek amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğine dikkat çekilirken, Başkanın ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı görmesi halinde, yaptırımları kısmen veya tamamen askıya alabileceği kaydedildi.

- "Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

Tasarının başlığında yer alan "Sezar" ifadesi, 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle ölürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kulanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayınlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Kayıp dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildiKayıp dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi
İnegöl’ün başı hırsızlarla dertteİnegöl’ün başı hırsızlarla dertte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" ABD Kongre Senato Suriye yaptırımlar

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.