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ABD sınırında trajedi... Sekiz yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi: "Ambulans taleplerimiz defalarca reddedildi"

02.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD bu trajediyle çalkalanıyor... ABD Sınır Devriyesi nezaretinde sekiz yaşında bir kız çocuğu öldü. Panama'da Honduraslı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen sekiz yaşındaki kız çocuğu ABD Sınır Devriyesi tarafından gözaltında tutulurken tıbbi sorunlar yüzünden hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ailesi defalarca ABD'li yetkililere hastane talebinde bulunmasına rağmen talepleri reddedildi...

ABD sınırında trajedi... Sekiz yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi: "Ambulans taleplerimiz defalarca reddedildi"

ABD'nin Meksika sınırında meydana gelen olayda, kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan aile sınırı geçtikten sonra ABD Sınır Devriyesi yetkililerine teslim oldu. Ardından ABD'li yetkililer aileyi gözaltına aldı. Gözaltında sağlık sorunları ortaya çıkan sekiz yaşındaki kızın ailesi yetkililere hastane taleplerini iletti.

ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ...

Küçük kız çocuğunun ailesi evlatlarının "ateş, grip ve ağrı semptomları" için defalarca yetkililere hastane taleplerini iletti. Trajediyi araştırması için görevlendirilen müfettişler üç gün içerisinde dokuz defa aynı şikayetlerin oluştuğunu belirledi.

Alvarez, 16 Mayıs tarihinde grip ve ateş düşürücü ilaçların haricinde buz ve soğuk duş yöntemiyle tedavi edilmeye çalışıldı.

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Alvarez'in ailesi bir hafta önce sınırı geçtikten sonra teslim oldukları zaman yetkililere çocuklarının tıbbi geçmişini ifade etti. Bu ifadeye göre Alvarez, doğuştan kalp hastasıydı. Müfettişler tarafından hiçbir sınır görevlisinin bu durumu göz önünde bulundurmadığı ifade edildi.

Alvarez'in ailesi bir haber kanalına yaptığı açıklamada "Kızım neredeyse bir buçuk gün nefes alamadı. Bu yüzden öldü" dedi ve ekledi: "Hayatı için ağladı ve yalvardı ve onu görmezden geldiler. Onun için hiçbir şey yapmadılar."

Öte yandan müfettişler, sekiz yaşında hayatını kaybeden Anadith Tanay Reyes Alvarez'in öldüğü gün bir hemşire tarafından dört kez muayene edildiğini ifade etti.

TRAJEDİ YETKİLİLERİN RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI

Alvarez'in ölümü ardındaki trajedi Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin yayımladığı bir raporla ortaya çıktı.

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