'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Ankara ile Washington arasında yaşanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson krizi, karşılıklı restleşmeler, ambargo, yaptırım ve gümrük duvarları ile devam ederken, yeni büyükelçilik binasının inşaatının sürmesi dikkatleri çekti.

'ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE YÜKSELİYOR'

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan iktidara “ABD'ye yaptırım uygulayacaksanız, AOÇ'ta yükselen elçilik binasının ruhsatını iptal edin, inşaatı durdurun'' çağrısı yaptı. Candan, yaptığı açıklamada, ‘'Yaptırım ise işte büyükelçilik inşaatı, Ankara'nın göbeğinde yükseliyor. Dolar yakmakla, telefon kırmakla olmaz, bu inşaatı durdurun, ruhsatını da iptal edin'' dedi.



