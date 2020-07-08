HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilir!

ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıkladı. Pompeo, ''Şu an konuyla ilgileniyoruz" dedi.

ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilir!

Fox News kanalına konuşan Pompeo, ülkede kullanılan Çin menşeli sosyal medya uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike oluşturduğu yönündeki tartışmalara atıfta bulunan Pompeo, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.

TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın (Donald Trump) önüne geçmek istemiyorum ama ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TikTok konuya dair yazılı bir açıklama yaparak, Pompeo'nun sözlerine tepki gösterdi.

'HİÇBİR ZAMAN YAPMADIK'

Firmanın Amerikalı CEO tarafından yönetildiği ve muadilleri içerisinde güvenlik ve kamu politikası açısından ilk sıralarda yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha önemli bir önceliğimiz yok. Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadık, istendiğinde de bunu yapmayız." ifadelerine yer verildi.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
ABD’li Senatörlerden Türkiye mektubuABD’li Senatörlerden Türkiye mektubu
Bursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriBursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp Facebook Messenger ile arasına çapraz bağ kuruyor!

WhatsApp sohbet özelliği ile çapraz bağ kuracak!

Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Merakla beklenen 'amiralin' resmi tarihi açıklandı!

OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

21 Temmuz'da dünyada bir ilk gerçekleşecek!

İlk ipucu verildi: Apple iPhone adaptörleri için anket yayınladı!

Apple'ın iPhone'lar için hazırladığı anket gündem oldu!

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

Anne babalar dikkat! Tehlikenin yeni adı: Mavi Bebek

Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

Google mezarlığı büyüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.