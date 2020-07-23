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ABD: Türkiye, Meis Adası yakınlarındaki tüm eylem planlarını durdurmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 02:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasında sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye'yi Meis Adası yakınlarında her türlü eylem planını iptal etme ve Yunanistan ile gerilimi artıracak eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

ABD: Türkiye, Meis Adası yakınlarındaki tüm eylem planlarını durdurmalı

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ajansa yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin NAWTEX ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunanistan ordusunun, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.

NAWTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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