ABD: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonunu gereksiz

ABD'li yetkili bu açıklamasıyla Türk basınında yer alan, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye yönelik bir operasyon için ABD ve Rusya ile görüştüğü haberlerini yalanlamış oldu.

Anadolu Ajansı'nda önceki gün yer alan habere göre Savunma Bakanlığı sözcüsü Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, "Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir" demişti.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, "ABD, Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik bir Türk operasyonunu görüşmüyor" dedi.

Türkiye, ABD askerlerinin büyük bölümünün Suriye'den çekilmesinin ardından Fırat'ın doğusunda Suriye sınırı boyunca uzanan bir güvenli bölge oluşturmak istiyor.

ABD ordusu, terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veriyor.

ABD'li yetkili "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek bir güvenlik mekanizması ya da 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda defalarca görüşmelerde bulunduk. Güvenlik mekanizmasının ayrıntıları görüşülüyor ve geliştiriliyor. Ancak ABD açısından mekanizma Türkiye'nin operasyon yapmasını gerektirmiyor" dedi.



