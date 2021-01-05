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ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

05.01.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekillerinin göreve başlaması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni hükümeti tanımadıklarını, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin "meşru devlet başkanı" olarak tanımaya devam ettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini "hileli" olarak niteleyen Pompeo, 60 ülkenin ve birçok uluslararası örgütün Venezuela'daki milletvekili seçimlerini tanımadığını ilan ettiğini hatırlattı.

İktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) koalisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Pompeo, "Hileli bir şekilde seçilmiş olan bu yapı şimdi de Caracas'taki Federal Yasama Sarayı'nı işgal etti. Bu grubu gayrimeşru olarak görüyoruz ve ne onu ne de aldığı kararları tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

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ABD GUAİDO'YU MEŞRU DEVLET BAŞKANI OLARAK TANIYOR

Maduro yönetimini devirmek için ABD'nin desteklediği muhalif lider Guaido ve onun temsil ettiği 2015'teki Ulusal Meclis'in Venezuela'nın demokratik temsilcisi olduğunu ileri süren Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyor. Başkan Guaido ve Ulusal Meclis, 2015'te Venezuela halkı tarafından özgür bir şekilde seçilmişti." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Venezuela'daki siyasi partileri ve sivil toplumu, öğrencileri, askerleri, dini örgütleri, işverenleri ve işçileri seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Milletvekillerinin bugün göreve başlaması ile birlikte Mecliste yapılan oylamada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 277 milletvekilinden 256'sının oyunu alarak Ulusal Meclisin yeni başkanı seçilmişti. (AA)

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