ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini "hileli" olarak niteleyen Pompeo, 60 ülkenin ve birçok uluslararası örgütün Venezuela'daki milletvekili seçimlerini tanımadığını ilan ettiğini hatırlattı.

İktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) koalisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Pompeo, "Hileli bir şekilde seçilmiş olan bu yapı şimdi de Caracas'taki Federal Yasama Sarayı'nı işgal etti. Bu grubu gayrimeşru olarak görüyoruz ve ne onu ne de aldığı kararları tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

ABD GUAİDO'YU MEŞRU DEVLET BAŞKANI OLARAK TANIYOR

Maduro yönetimini devirmek için ABD'nin desteklediği muhalif lider Guaido ve onun temsil ettiği 2015'teki Ulusal Meclis'in Venezuela'nın demokratik temsilcisi olduğunu ileri süren Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyor. Başkan Guaido ve Ulusal Meclis, 2015'te Venezuela halkı tarafından özgür bir şekilde seçilmişti." açıklamasında bulundu.