ABD yaptırımlarının pençesindeki İran'da halk geçim sıkıntısı içinde

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin durumu iyileştirmek için art arda aldığı kararlar ve ithalat-ihracat ile ilgili gittiği ciddi değişiklikler, doların ateşini düşürmeye yetmedi. Ekonominin gittikçe kötüye gittiği ve kasım ayında uygulamaya konulacağı duyurulan ikinci aşama yaptırımların gölgesindeki İran'da, tedirgin bir bekleyiş hakim. Esnaf da halk da durumdan şikayetçi ve yöneticilerden sorunlarını çözecek ciddi adımlar atmalarını bekliyor.

- ABD'ye duyulan öfkenin yanı sıra hükümete de yoğun eleştiri var

İlk aşama yaptırımların devreye girdiği 7 Ağustos'ta 9 bin tümen civarında seyreden dolar geçtiğimiz hafta 19 bin tümene kadar çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesi ve 7 Ağustos'ta ilk aşama yaptırımları uygulamaya koyması, İran'daki kırılgan ekonomiyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

MUHAMMET KURŞUN - ABD'nin ilk kısmını uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırımlar İran'da sokaktaki halkı ve esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, hafta içinde yaptığı açıklamada, hükümetin alacağı önlemlerle dövizin birkaç ay içinde düşeceğini belirterek, halktan ihtiyacı kadar alışveriş yapmalarını istedi.

Tahran sokaklarında ABD'ye duyulan öfke herkesin ortak hissiyatı olmakla birlikte hükümete de yoğun bir eleştiri var.

- Esnaf maliyetlerin artmasından şikayet ediyor

Tahran Büyük Pazarı'nda havlu ve banyo ürünleri satan Vahid Serdar isimli esnaf, ABD yaptırımlarının ardından ürün fiyatlarının maliyetten kaynaklı yüzde 100'e yakın arttığını ancak halkın alım gücünde herhangi bir artış olmadığını söyledi.

Aynı pazarda 22 yıldır başörtüsü ve tesettür kıyafetleri satan Kazım Nakevi adlı esnaf da daha önce Bursa'dan mal aldıklarını ancak doların yükselmesi nedeniyle maliyetin satış fiyatının çok üstüne çıktığını ifade etti.

- Halk, fiyatların arttığını ancak gelirlerinin artmadığını belirtiyor

Pazarda alışveriş yapan Şiva Nazeri isimli İranlı fiyatlardaki aşırı artıştan yakındı. Nazeri, fiyatların her gün daha da arttığını ancak gelirlerinin artmadığını söyledi.