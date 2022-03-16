HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor

ABD yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor

16.03.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirecek olan tasarıyı onayladı. Tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağı bildirildi.

ABD yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor

ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

2023'TE BAŞLANACAK

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.

Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Çekildi Avrupa Konseyi İhraç EttiRusya Çekildi Avrupa Konseyi İhraç Etti
Rusya'nın kararını Lavrov iletti! AyrıldılarRusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar
Tarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal ettiTarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal etti
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.