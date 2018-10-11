ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Adil Öksüz'ün ABD'deki FETÖ üyesi kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla doküman göndermek istediği iddia edilen Esmaül Hüsna Öksüz suçlamaları reddederek "Gönderdiğim evraklarda herhangi bir yasadışı işlem yoktu. Adaleti ve tahliyemi istiyorum" dedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz getirilirken; avukatı Savaş İşleyen de katıldı. Mahkeme Başkanı, celse arasında sanık avukatının duruşmanın basına kapalı yapılması yönünde talepte bulunduğunu belirterek, mahkeme heyetince bu talebin reddedildiğini belirtti.

Öte yandan mahkeme dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor gönderildiği, bu raporda da sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün 2013 Aralık ayı olmak üzere çeşitli dönemlerde Bank Asya'da hesap bakiyelerinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca EFT ve havale incelemelerinde, haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma yürütülen bazı kişilerden hesabına havale yapıldığının tespit edildiği belirtildi.