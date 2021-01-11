ABD, Yemen'deki İran destekli Husileri 'terör örgütü' ilan edecek

Dün, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pompeo, Dışişleri Bakanlığının "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, bu nitelemelerin, İran destekli örgütünün faaliyetlerinin engellenebilmesine dayanak sağlayacağı, sivillere, altyapıya ve uluslararası gemiciliğe yönelik sınır aşırı saldırılardan sorumlu tutulmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Pompeo, örgütün yöneticileri Abdülmelik Husi, Abdülhalik Bedrettin Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini de paylaştı.

Öte yandan Pompeo, yardım kuruluşlarının bu tip yardımların iç savaş içindeki ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını engelleyeceği endişelerine karşı önlemler alınacağı, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını sürdürebilmesi için Hazine Bakanlığının özel lisans sağlayacağını kaydetti.