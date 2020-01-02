"ABD'yi çiğneyip geçebiliriz, ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz"

"Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz, ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran ulusuyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz ve endişelenmiyoruz."

ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor" karşılığını veren Selami, ABD ile savaş endişelerine ilişkin şunları söyledi:

Ahvaz kentindeki bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı, Tasnim haber ajansına göre, "Savaşa gitmiyoruz, ancak savaştan da korkmuyoruz" mesajını verdi.

Bağdat'a ilave birlik gönderen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını vurguladı.

Bunu 31 Aralık salı günü Haşdi Şabi komutanlarının başını çektiği binlerce Iraklı protestocunun ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bileşkesini basması takip etti. Protestocular kısmen işgal ettikleri bileşkeden 1 Ocak'ta ayrıldı. Elçilik binasının içine giren olmadı. Elçi ile personel, ilk protesto kıvılcımı çakar çakmaz tahliye edildi.

Daha sonra Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a Irak'ta düzenlendiği üç hava saldırısında 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada Kerkük'teki üste görevli ABD vatandaşlarına roket saldırısı düzenlendiği ve birinin öldüğü gerekçesiyle, Haşdi Şabi içindeki milis gruplardan Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Trump "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" derken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "Siz hiçbir halt edemezsiniz" karşılığını verdi.

Bugün Ketaib Hizbullah'dan ABD Büyükelçiliği önünden Irak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 'yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' sözü vermesi üzerine çekildikleri açıklaması geldi.

"Abdulmehdi’nin yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasanın çıkarılması için ciddi çalışmaların yapılması karşılığında protesto mekanının değiştirilmesi yönündeki isteğini kabul ettik" diyen Ketaib Hizbullah, yasanın kabulü için bu haftaki meclis çalışmalarını dikkatle izleyeceğini belirtti.

