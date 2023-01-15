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ABD'yi fırtına vurdu! Acil durum ilan edildi

15.01.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edilmesine onay verdi.

ABD'yi fırtına vurdu! Acil durum ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, ABD Başkanı Joe Biden’ın acil durum ilan edilmesini onayladığı belirtildi.

Bu kapsamda California eyalet yetkililerine 27 Aralık 2022’den beri devam eden şiddetli fırtına, sel, toprak ve çamur kaymalarından etkilenen bölgeler için acil yardım emri verildi.

California’da yaklaşık 34 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu, 200 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı öğrenilmişti.

İHA

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Fırtına abd acil durum california

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