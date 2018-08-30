ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı

ABD'de sıklıkla 'ırkçılık' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Başkan Donald Trump, bu kez Beyaz Saray stajyerleriyle çektirdiği fotoğrafla gündemde.

Beyaz Saray önünde 2018 stajyerleriyle çekilen fotoğrafta çok az sayıda siyahi öğrencinin yer alması eleştirilerin odak noktasını oluşturdu.

BİR KAÇ SİYAHİ ÖĞRENCİ VAR

The Guardian, 20'li yaşlardaki Amerikalıların üçte birinin azınlık gruplarına mensup olduğuna ve Obama yönetiminin ilk kabinesi ile kabine düzeyindeki yetkililerinin yüzde 64'ünün kadınlar ve beyaz olmayan erkeklerden oluştuğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve 2018 stajyerlerinin Beyaz Saray önünde çektirdiği fotoğrafta sadece birkaç siyahi öğrencinin olduğu görülüyor.

