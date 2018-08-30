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ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Sık sık ırkçılıkla suçlanan ABD'de, Trump'ın çektirdiği bir fotoğraf iddiaları adeta doğrular nitelikte. Zira Donald Tump'ın Beyaz Saray önünde stajyerlerle olan fotoğrafında sadece bir kaç tane siyahi öğrenci var. Bu kare ABD'de büyük tartışma yarattı

ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı

ABD'de sıklıkla 'ırkçılık' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Başkan Donald Trump, bu kez Beyaz Saray stajyerleriyle çektirdiği fotoğrafla gündemde.

Beyaz Saray önünde 2018 stajyerleriyle çekilen fotoğrafta çok az sayıda siyahi öğrencinin yer alması eleştirilerin odak noktasını oluşturdu.

BİR KAÇ SİYAHİ ÖĞRENCİ VAR

The Guardian, 20'li yaşlardaki Amerikalıların üçte birinin azınlık gruplarına mensup olduğuna ve Obama yönetiminin ilk kabinesi ile kabine düzeyindeki yetkililerinin yüzde 64'ünün kadınlar ve beyaz olmayan erkeklerden oluştuğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve 2018 stajyerlerinin Beyaz Saray önünde çektirdiği fotoğrafta sadece birkaç siyahi öğrencinin olduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Beyaz Saray

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