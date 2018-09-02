HABER

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

ABD, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala'nın, 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etmesini konuşuyor.

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde etkili olan MS-13 çetesinin bir üyesi, işlediği suçla ABD’yi şoke etti.

Çarşamba günü 23.30 civarında El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına çıktı. Camdan içeri giren Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.

abd-tecavuz-2

Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Ayala, yargılanmayı bekliyor.

abd-tecavuz-3


PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdiABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Trump: 'Yeni NAFTA Anlaşmasına Kanada'yı Almaya Gerek Yok'Trump: 'Yeni NAFTA Anlaşmasına Kanada'yı Almaya Gerek Yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Julio Cesar Ayala el salvador çete üyesi tecavüz abd

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi

ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi

Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri

Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri

Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.