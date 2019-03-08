AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'ya yönelttiği Mısır'daki idamlarla ilgili soruya, üst düzey bir bakanlık yetkilisi yazılı cevap verdi.

Mısır'daki idamlara dair bilgilerinin olduğunu kaydeden yetkili, buna rağmen idam edilen veya hakkında idam cezası verilen kişiler konusunda bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.

MISIR'DAKİ İDAMLARA "YEŞİL IŞIK"

Bakanlık yetkilisi, Mısır'daki yargı süreçlerine ve idamlara ilişkin herhangi bir kınama ifadesinin yer almadığı açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir ülkedeki iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun yapıldığı sürece uluslararası hukuk idam cezasına izin vermektedir. Tüm ülkelere, tutuklulara insani muamele yapılmasının ve adil yargılanma haklarının garanti altına alınmasının önemini vurguluyoruz. Mısır yasalarının, idam cezasına çarptırılan şahıslara hukuki ve üst yönetim incelemesi sunduğunun farkındayız."

"MISIRLI YETKİLİLERLE İRTİBATTAYIZ"

Öte yandan Sözcü Yardımcısı Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde Mısır'daki idamlarla ilgili bir soruya doğrudan yanıt vermemeyi tercih etti.