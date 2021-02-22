ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi

20 Ocak'ta görevi sona eren ve daha sonra hakkındaki azil yargılamasında Senatoda aklanan Trump'a Yüksek Mahkemeden kötü haber geldi.

Ekim ayından bu yana önünde bulunan dosya ile ilgili kararını bugün açıklayan Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişilebileceğine hükmetti. Mahkemenin karara ilişkin herhangi bir yorum ya da şerh düşmediği bildirildi.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu kararının, New York'taki davaya bakan büyük jürinin başındaki isim olan Bölge Eyalet Savcısı Demokrat Cyrus Vance için bir "zafer" olduğunu bildirdi.

Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlamasını bekleyerek kararını bir süre ertelemişti.

TRUMP'IN VERGİ KAYITLARI DAVASI

ABD'de New York Federal Mahkemesi, 2019'da açtığı davada, eski Başkan Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, 8 yıllık vergi beyannamelerini açıklamasını istemişti.