ABD'de, 20'nci yıl dönümünde Columbine Lisesi saldırısı alarmı

ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentinde, Florida'dan gelen bir şüphelinin okul saldırısı planladığı ihbarı üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel güvenlik güçleri alarma geçti. Gün boyu süren aramalar sonucunda şüphelinin ölü ele geçirildiği açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, FBI, Columbine Lisesi katliamının 20'nci yıl dönümünde Sol Pais adlı bir lise öğrencisinin benzer bir saldırı yapmak üzere Florida'dan bölgeye geldiğini duyurdu.

"Silahlı ve aşırı tehlikeli" olarak tarif edilen 18 yaşındaki Pais için Denver bölgesindeki okullar güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı ve FBI ile yerel emniyet güçleri alarma geçti.

Bölgede geniş çaplı arama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, şüpheliyi gün ortasında ölü ele geçirdikleri bildirildi.

Columbine Lisesine yakın Mount Evan yerleşkesinde öldürülen Sol Pais'in, kendinden kaynaklı yaralanmadan veya intihardan ölmüş olabileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FBI kaynakları, Miami Beach Lisesi öğrencisi Pais'in 20 Nisan 1999'da 13 kişinin öldürüldüğü Columbine Lisesi saldırısına hayran olduğu ve çevresine saldırının yıl dönümünde "Denver bölgesinde benzer bir saldırı gerçekleştireceği" yönünde açıklamalar yaptığını aktardı.