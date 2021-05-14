HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu biletin, pantolon cebinde yıkandığı öne sürüldü

ABD'de 26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu biletin, pantolon cebinde yıkandığı öne sürüldü

14.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 milyon dolarlık piyangonun çıktığı biletin, sahibinin pantolon cebinde yıkandığı iddia edildi.

ABD'de 26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu biletin, pantolon cebinde yıkandığı öne sürüldü

Los Angeles'da satılan biletin ikramiyesinin zaman aşımı dün sona ererken kazanan biletin sahibi ortaya çıkmadı.

Biletin satıldığı işletmenin çalışanı Esperanza Hernandez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, piyangoyu kazanan olduğunu ancak biletin pantolonunda yıkandığını ileri sürdüğünü belirtti.

İşletme yetkilisi de kadının kamera kayıtlarında bilet aldığının tespit edildiğini ve görüntülerin Kaliforniya Piyango idaresine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kaliforniya Piyango idaresi sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı.

Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda, ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Ülke şokta! 6.7'lik depremle sarsıldıÜlke şokta! 6.7'lik depremle sarsıldı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.