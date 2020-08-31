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ABD’de Blake protestoları sürüyor: 175 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha ilçesinde siyahi Jacob Blake’in polis tarafından silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından devam eden protestolarda 175 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha ilçesinde siyahi Jacob Blake’in polis tarafından silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından devam eden protestolarda 175 kişi gözaltına alındı. Polis, 175 kişiden 104’nün 44 farklı eyaletin vatandaşı olduğunu açıkladı.
23 Ağustos’ta Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından her gece süren protestolar ve zaman zaman çevreye ayaklanmalar sebep gösterilerek birçok kişi gözaltına alınmıştı. ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşanan protesto ve sivil ayaklanmalarda Kenosha polisi, toplamda 175 kişin gözaltına alındığı ve bunlardan 104 kişinin farklı eyaletin vatandaşı olduğunu açıkladı. Kenosha polisi açıklamasında, gözaltına alınan protestoculardan 104’ünün 44 farklı eyaletin vatandaşı olduğunu, geri kalan 69 kişinin Wisconsin eyaletinde sokağa çıkma yasağını çiğnemekten dolayı gözaltına alındığını belirtti. Yetkililer hangi eyaletlerden vatandaşların gözaltına alındığına dair ise bilgi vermedi. Polis, 69 kişinin sokağa çıkma yasağını çiğnemekten, 34 kişinin sokağa çıkma yasağının yanı sıra silah bulundurma, hırsızlık ve üzerinde kanun dışı madde bulundurmaktan gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca gözaltılar sırasında toplamda 20’den fazla silaha el konulduğu belirtildi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü gerçekleştireceği Wisconsin ziyareti yönelik vali Tony Evers, Trump’ın ziyaretini iptal etmesini istedi.

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