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ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

27.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario’nun ‘doktor’ unvanını kullanmayı reddetti.

Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins’in, Dr. Rosario’ya ‘Mrs. Rosario’ (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario “Doktor Rosario, teşekkürler” cevabıyla Collins’i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla ‘Mrs. Rosario’ ve ‘Carrie’ şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

KOMİSYONDAN İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins’i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi’nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins’i komisyondan ihraç etti.


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