HABER

ABD'de hükümetin kapanması havalimanlarını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

New York, Washington ve Chicago gibi eyaletlerdeki havalimanlarında personel eksikliği uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu

NEW YORK (AA) - ABD'de federal hükümetin 20 gündür kısmen kapalı olması nedeniyle personel eksikliği havalimanlarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

New York, Washington ve Chicago gibi eyaletlerde havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Hükümetin kapalı olması federal çalışan olan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi personelini de etkiledi. Havalimanlarında hizmetlerin yavaşlaması ve uzun kuyruklar oluşmasının yanı sıra personel eksikliği aynı zamanda hava trafiği güvenliği endişesine de yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 20 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz sürüyor.

Ülkede, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışması federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.

Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

PARTNERBoşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!Boşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!
Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Federal hükümet kapalı

En Çok Okunan Haberler

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.