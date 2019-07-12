ABD'de işsiz gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor

BETÜL YÜRÜK - ABD'de bu yıl işsizlik sorunuyla en fazla karşı karşıya kalanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık hedef aldığı gazeteciler yer aldı.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile son 50 yılın en düşük seviyesine gerilese de ülkedeki işsiz gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin Pew Araştırma Merkezi'nin verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de 2008-2017'de medya çalışanlarının sayısı yüzde 25 azaldı.

Söz konusu dönemde medya sektöründe 114 bin kişi çalışırken, bu sayı geçen yıl 86 bine geriledi ve son 10 yılda yaklaşık 28 bin medya çalışanı işini kaybetti.

- Beş ayda 3 bin gazeteci işsiz kaldı

Chicago merkezli iş bulmaya olanak sağlayan Challenger, Gray & Christmas adlı şirkete göre ise bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 3 bin gazeteci işten çıkarıldı.

Rakamlar, 2019'da ABD'de 1929'daki ''büyük buhran"ın ardından en büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilen 2008'deki "büyük durgunluk'' döneminden bu yana gazeteciler arasındaki işsizlik oranlarının en yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor.