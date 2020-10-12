HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi

ABD'de koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi

12.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını söyledi. Fauci, "Sözlerim bağlamından kopartıldı" dedi.

ABD'de koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını söyledi. Fauci, "Sözlerim bağlamından kopartıldı" dedi.

Aynı zamanda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Anthony Fauci, reklamda koronavirüsle mücadelede "kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünemiyorum" diyor. Bu sözlerle, Fauci'nin, Trump'ın koronavirüs salgınına karşı verdiği tepkiden memnun olduğu anlaşılıyor.

Covid-19'la mücadele konusunda daha önce de Trump ile çatışan Fauci, aslında bu sözleriyle kendisinden ve diğer yetkililerden bahsettiğini söyledi.

Salgın hastalıklar uzmanı, şu ana dek hiçbir aday için destek açıklaması yapmadı.

Tartışmanın nedeni ne?

30 saniyelik kampanya reklamında, Dr. Fauci'nin sözlerinden önce "Başkan Trump koronavirüsten toparlanıyor, Amerika da" deniyor.

Daha sonra Fauci'nin "Neredeyse tüm zamanımı buna ayırıyorum. Her gün görev gücüyle birlikte Beyaz Saray'dayım. Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum" sözleri duyuluyor.

Fauci'nin görüntüleri, Fox News'e Mart ayında verdiği bir röportaja ait.

Fauci yaptığı yazılı açıklamada "Cumhuriyetçi Parti'nin reklam kampanyasında izinsiz kullanılan sözler, federal sağlık yetkililerinin çabalarıyla ilgili genel anlamlı bir açıklama, bağlamından kopartıldı. Yaklaşık 50 yıllık kamu hizmetimde, hiç açıkça bir siyasi adaya destek vermedim" diye konuştu.

Trump kampanyası ise reklamı savundu.

Kampanya ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, "Bunlar Dr. Fauci'nin kenti sözledi. Görüntüler, Dr. Fauci'nin Trump yönetimini övdüğü ulusal televizyon röportajından. Söylenen sözler doğru ve direk Dr. Fauci'nin ağzından" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump

Fauci ve Trump daha önce tartıştı mı?

Beyaz Saray'ın koronavirüs görev gücünün önemli bir üyesi olan Dr. Fauci, kendisini birçok kez başkanın salgınla ilgili sözlerine açıklık getirmek zorunda buldu.

Nisan ayında Trump, #FireFauci (#Fauciyikov) etiketli bir twitter mesajını retweet etmiş, ancak daha sonra doktorun harika bir iş çıkarttığını belirtmişti.

Fauci, salgının ilk döneminde daha hızlı ve kapsamlı bir müdahalede bulunulması gerektiğini söylemişti.

Okulların yeniden açılması gibi konularda da Trump ile sık sık karşı karşıya gelen Fauci, Beyaz Saray'da Covid-19'un yayılmasına neden olan bir etkinlik düzenlediği için Trump yönetimini eleştirmişti.

Dr. Fauci, Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme adayını açıkladığı 26 Eylül'deki etkinliğe katılan en az 11 kişide koronavirüs saptandı.

Trump ne dedi?

Başkan Trump, Fauci'nin sözlerinin kullanılmasını "Bunlar Dr. Fauci'nin kendi sözleri. Belli valilere göre 'muhteşem' bir iş çıkarttık" diyerek savundu.

Trump, ABD'de şu ana dek 213 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19'un yayılmasıyla mücadelede maske ve karantina gibi önlemlere şüpheyle yaklaşmıştı.

1 Ekim'de koronavirüs virüs tespit edilen ve üç gün hastanede yatan Trump, Pazar günü "tamamen negatif" olduğunu söyledi.

Trump, bugün Florida, Pennsylvania ve Iowa eyaletlerinde mitingler yapacak.

PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Çöplükte yiyecek arıyorlar Çöplükte yiyecek arıyorlar
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Biyolojik babasını bulmak için arayışa geçen genç kız öğrendiği gerçekle yıkılır
Öz babasını arayan genç kız öğrendiği gerçekle yıkılır
Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!
Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!
Azerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyor
Azerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde halktan özür diledi
Çöplükte yiyecek arayan filler! Korkunç fotoğraf birincilik ödülü aldı
Çöplükte yiyecek arıyorlar
Araştırma: Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
'Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.