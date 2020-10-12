ABD'de koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını söyledi. Fauci, "Sözlerim bağlamından kopartıldı" dedi.

Aynı zamanda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Anthony Fauci, reklamda koronavirüsle mücadelede "kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünemiyorum" diyor. Bu sözlerle, Fauci'nin, Trump'ın koronavirüs salgınına karşı verdiği tepkiden memnun olduğu anlaşılıyor.

Covid-19'la mücadele konusunda daha önce de Trump ile çatışan Fauci, aslında bu sözleriyle kendisinden ve diğer yetkililerden bahsettiğini söyledi.

Salgın hastalıklar uzmanı, şu ana dek hiçbir aday için destek açıklaması yapmadı.

Tartışmanın nedeni ne?

30 saniyelik kampanya reklamında, Dr. Fauci'nin sözlerinden önce "Başkan Trump koronavirüsten toparlanıyor, Amerika da" deniyor.

Daha sonra Fauci'nin "Neredeyse tüm zamanımı buna ayırıyorum. Her gün görev gücüyle birlikte Beyaz Saray'dayım. Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum" sözleri duyuluyor.