ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bini aştı

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler dört ayda yüz bini aştı.

ABD bu istatistiklerde dünya birincisi olurken 1,69 milyon teyitli vaka ile dünyadaki vakaların yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.

ABD'de ilk vaka 21 Ocak'ta Washington eyaletinde tespit edilmişti.

Dünya çapındaki vaka sayısı 5,6 milyon, ölüm sayısı ise 355 bin civarında.

Dünya çapında koronavirüs istatistiklerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'deki ölüm sayısı 100 bin 276'ya ulaştı.

Koronavirüsün öldürdüğü ABD'li sayısı Kore, Afganistan ve Irak savaşlarında ölen ABD'lilerin sayılarının toplamını aştı.

Kişi başına ölüm oranına bakıldığında ise ABD dünyada 9. sırada. İngiltere, Fransa, Belçika ve İrlanda gibi ülkeler bu açıdan ABD'den daha kötü bir istatistiğe sahip.

ABD'nin Kuzey Carolina, Wisconsin ve Arkansas eyaletlerinde geçen hafta vaka sayılarında artış yaşanmaya devam etti.

Chicago, Los Angeles ve Washington DC gibi kentlerdeki vaka sayıları da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Salgının en fazla etkilediği ve 21 bin kişinin öldüğü New York'ta ise ölüm sayıları düşüyor.